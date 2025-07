Sicilia, Salvini “Schifani bis? Lega seria e leale col centrodestra”

PALERMO (ITALPRESS) – “In Sicilia stiamo governando bene e la Lega è da sempre garanzia di serietà e lealtà”. Lo afferma in un’intervista al quotidiano La Sicilia il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, rispondendo alla domanda se il Carroccio sia favorevole a un secondo mandato di Renato Schifani alla presidenza della Regione Siciliana. Alla domanda se la Lega sarebbe in grado di esprimere un candidato alla presidenza della Regione, il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti risponde così: “Certamente sì, ma siamo seri e leali con il centrodestra”.

In merito all’inchiesta che coinvolge tra gli altri il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, il leader della Lega sottolinea: “Ho seguito la vicenda, come ho seguito quella degli scandali urbanistici a Milano che coinvolgono il Pd“. “Resto garantista anche perché per anni sono stato imputato a Palermo per aver fermato gli sbarchi di clandestini”, prosegue.

LE PAROLE SUL PONTE

“Bado alla sostanza, e dopo decenni di chiacchiere ci stiamo avvicinando all’inizio dei lavori. L’accordo di programma annunciato conferma la straordinaria importanza di un’opera che perfino a livello internazionale riscuote interesse“, ha aggiunto in merito al Ponte sullo Stretto. Considerare il Ponte un’opera strategica militare “è un’opportunità. Ma mi piace ricordare che per la Sicilia abbiamo programmato investimenti a tutto campo superiori ai 22 miliardi – prosegue -, con quasi 800 milioni solo per l’idrico, con ben 117 interventi previsti, e un miliardo e mezzo per le strade. Aggiungo un dato anche in Calabria, per parlare di concretezza: in trent’anni i governi nazionali hanno stanziato un miliardo per sistemare la Statale 106, noi ne abbiamo messi quattro in due anni e mezzo”. “Non solo i siciliani, ma tutti gli italiani hanno il sacrosanto diritto di avere strade e infrastrutture efficienti e all’altezza – sottolinea Salvini -. Anche per questo abbiamo rinnovato i vertici del gruppo Fs e di Anas. Non bisogna dimenticare che siamo di fronte a decenni di disattenzione. Per questo siamo intervenuti e stiamo intervenendo per migliorare la situazione ovunque”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).