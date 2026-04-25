CAGLIARI (ITALPRESS) – Gaia Caforio è campionessa europea Under 23 di spada femminile sulle pedane di Cagliari. In suo onore suona l’Inno di Mameli nella giornata inaugurale dei Campionati Europei Under 23 in Sardegna, dove nelle gare maschili di fioretto e sciabola esulta la Francia con le vittorie di Louis Pradel e Evan Fraboulet. Altri tre azzurri chiudono ai piedi del podio: la spadista Vittoria Siletti e i fiorettisti Damiano Di Veroli e Matteo Iacomoni.

Seconda medaglia d’oro continentale in questa categoria per Gaia Caforio, che si piazza per la terza volta sul podio in tre edizioni consecutiva della kermesse dopo il trionfo di due anni fa ad Antalya e l’argento nella scorsa edizione a Tallinn. Numero 6 del tabellone dopo la fase a gironi, la torinese dell’Aeronautica Militare ha iniziato il suo avvincente percorso battendo 15-8 l’israeliana Shukurov, prima di superare per 15-9 l’ungherese Gachalyi. La certezza della medaglia, per la 22enne piemontese, è arrivata grazie al successo con il punteggio di 15-8 sulla francese Julia Caron.

In semifinale ha trovato l’ucraina Emily Conrad, che aveva eliminato in extremis prima Lucrezia Paulis (10-9) e poi Vittoria Siletti (11-10): Caforio si è imposta al minuto supplementare, con il risultato di 12-11, staccando il pass per l’ultimo atto. In finale, contro la francese Oceane Francillonne, la spadista azzurra è stata protagonista di una rimonta fantastica. Sotto 4-8, Gaia Caforio è stata capace di ribaltare la situazione e imporsi per 15-11, successo che le è valso la seconda medaglia d’oro in carriera. Eccellente gara con il rimpianto di un podio svanito all’ultima stoccata per Vittoria Siletti, 7^ classificata, mentre ha chiuso a un passo dalle “top 8” Lucrezia Paulis, 9° classificata, 29^ posizione per Carola Maccagno (superata nel derby azzurro da Paulis).

Medaglie sfiorate per l’Italia, invece, nel fioretto maschile dove si sono fermati ai piedi del podio Damiano Di Veroli e Matteo Iacomoni, chiudendo rispettivamente in 5^ e 8^ posizione. Tanti rimpianti per entrambi gli azzurri, protagonisti di ottime prove ma sconfitti nei quarti di finale da due francesi: Di Veroli è stato superato da Adrien Helmy-Cocoynacq, mentre Iacomoni ha perso all’ultima stoccata contro Anas Anane. A seguire, 10° Raian Adoul e 22° Giuseppe Franzoni.

Infine, nella sciabola maschile, i migliori risultati azzurri sono stati il 9° posto di Marco Stigliano e il 12° posto di Edoardo Cantini, entrambi bloccati al turno degli ottavi di finale. Nei sedicesimi era arrivato lo stop per Lupo Veccia Scavalli (17°) e Leonardo Tocci (32°).

Domani, nella seconda giornata dei Campionati Europei Under 23 di Cagliari, andranno in scena le altre tre prove individuali, quelle di spada maschile, fioretto femminile e sciabola femminile. Per l’Italia in pedana gli spadisti Fabrizio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Matteo Galassi e Simone Mencarelli; le fiorettiste Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis e Matilde Molinari; le sciabolatrici Amelia Giovannelli, Michela Landi, Alessandra Nicolai e Manuela Spica. Anche nella domenica sarda, finali in diretta dalle ore 19 su “Assalto – La TV della Scherma”, disponibile gratuitamente attraverso la piattaforma SportFace, e su Amazon Prime Video.

– Foto Ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

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