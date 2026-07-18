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Sicilia, La Russa “Schifani bis? Non decido io ma sta lavorando molto bene”
ACI CASTELLO (CATANIA) (ITALPRESS) - "La Sicilia è importante non solo come dimostra la posizione geografica, ma l'impegno del Governo italiano per diminuire il gap che vi era tra Nord e Sud. Lo stesso deve avvenire a livello europeo". Lo ha dichiarato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, concludendo i lavori della seconda giornata degli "ECR Party European Awareness Days", in provincia di Catania. "Schifani è un mio amico. Non decido io sul suo bis, ma sicuramente sta lavorando molto bene", risponde a chi gli chiede di una possibile ricandidatura a governatore del Presidente della Regione Siciliana. xn5/mgg/mca3