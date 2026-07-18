Roma, affonda imbarcazione al largo di Torvaianica. Soccorsi due feriti

ROMA (ITALPRESS) - Due persone ferite sono state soccorse dai vigili del fuoco dopo che l'imbarcazione su cui si trovavano è andata a fuoco ed è affondata a circa 12 miglia nautiche al largo di Torvaianica, sul litorale romano. L'intervento di soccorso è stato effettuato dall'elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Roma. mgg/mca3 (fonte video: Vigili del Fuoco)