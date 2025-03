Sicilia, Galvagno “Impegno Regione per recuperare gap infrastrutture”

CATANIA (ITALPRESS) - "La nostra posizione è pro ponte e per l'innovazione. Per una Sicilia che vuole migliorare e andare avanti e che deve diventare cerniera dell'Europa. La Sicilia è strategica per le merci e per lo sbocco nel Mar Mediterraneo e la Regione, con il presidente e con l'assessore Aricò, ha destinato tante risorse per ridurre il gap infrastrutturale che c'è tra nord e sud. L'Assemblea Regionale Siciliana vorrà essere sempre attenta a questo genere di dinamiche e lavorare per rafforzare il nostro territorio". Lo ha detto il presidente del'Ars, Gaetano Galvagno, a margine della celebrazione, a Catania, dei 60 anni della Cosedil. xo1/abr/mca1