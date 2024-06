Siccità, Musumeci “In passato è mancata una seria programmazione”

PALERMO (ITALPRESS) - “Contro la siccità bisognava intervenire 40, 50, 60 anni fa. È una lotta che si prepara quando l’acqua c’è, ovvero quando riusciamo ad assorbire e accumulare almeno il 40-50% dell’acqua piovana: oggi lo facciamo solo al 10% e quando l’acqua manca non sappiamo dove prenderla”. Così il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, intervenuto a margine della kermesse Il mare dentro, al Palermo Marina Yachting. “È mancato un intervento serio di programmazione e prevenzione: da presidente della Regione ho scoperto che 18 dighe su 25 non erano mai state collaudate, questa procedura è stata già avviata sotto il mio governo e credo che in questi giorni alcune dighe siano state ripulite dai fanghi consolidati in cinquant’anni. Per riqualificare la rete idrica abbiamo finanziato con 42 milioni di euro quella di Agrigento, ma ora bisogna farlo per tutte le città". xb8/pc/gsl