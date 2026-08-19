Siccità, fino a 74 miliardi di danni per l’Italia

ROMA (ITALPRESS) - La siccità non è più soltanto un'emergenza per l'agricoltura, ma una minaccia per l'intera economia. A dirlo è uno studio del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e del Politecnico di Milano, che ha simulato gli effetti di una siccità prolungata come quella del 2015-2018, ma in un futuro con temperature globali più alte di due gradi rispetto all'epoca preindustriale. Per l'Italia lo scenario sarebbe particolarmente pesante: fino a 74 miliardi di euro di perdite, quasi 960mila posti di lavoro a rischio e una forte contrazione degli investimenti. In Europa, i danni arriverebbero a circa 760 miliardi di euro, con oltre 10 milioni di posti di lavoro persi. E i primi segnali sono già evidenti. Oltre il 60% del territorio italiano è interessato da condizioni di siccità, con ripercussioni su mais, riso, pascoli, ortaggi, uva, olive e frutta. A pagare il prezzo della crisi non sarebbe però soltanto l'agricoltura: edilizia e manifattura potrebbero continuare a risentirne anche dopo la fine dell'emergenza. Per questo, sottolineano gli esperti, servono investimenti strutturali nella gestione dell'acqua, dagli invasi al recupero delle infrastrutture esistenti, fino alla manutenzione delle reti e dei corsi d'acqua. fsc/gtr/col