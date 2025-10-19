Si vota per la carica di presidente del M5S, Giuseppe Conte unico candidato

ROMA (ITALPRESS) – Il MoVimento 5 Stelle è chiamato al voto per la carica del presidente del partito. E’ stata data la possibilità a ciascun iscritto in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e di quelli ulteriori indicati in apposito regolamento approvato dal Comitato di Garanzia di presentare la propria autocandidatura. Sono pervenute 76 proposte di autocandidatura delle quali 21 sono state ammesse alla fase di raccolta delle sottoscrizioni e solamente un aspirante candidato ha raggiunto il numero di sottoscrizioni necessarie per passare alla fase finale della votazione: Giuseppe Conte.

Pertanto, è convocata dalle ore 10 di giovedì 23 ottobre alle ore 18.00 di domenica 26 ottobre 2025 la consultazione in rete degli iscritti, che saranno chiamati a eleggere il nuovo Presidente del MoVimento 5 Stelle. In considerazione della presenza di una sola candidatura gli iscritti saranno chiamati ad esprimere il proprio voto favorevole o contrario all’elezione di Giuseppe Conte quale Presidente del MoVimento 5 Stelle.

