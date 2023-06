Si ribalta autocisterna, ferito l’autista. Le immagini dei soccorsi

In Lombardia, sulla statale 336, si è ribaltata un'autocisterna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere l'autista, rimasto bloccato a bordo del veicolo, e recuperare il mezzo che trasportava sostanze chimiche non pericolose. fsc/gsl