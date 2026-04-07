Si è riattivata la frana di Petacciato in Molise, le immagini

CAMPOBASSO (ITALPRESS) - Si è rimessa in movimento la frana di Petacciato, in provincia di Campobasso. Interdetto in via precauzionale il traffico sull'autostrada A14 tra gli svincoli di Vasto Sud e Termoli; così come il tratto ferroviario adriatico sulla Linea Pescara - Foggia, con la circolazione sospesa tra Montenero e Termoli. È in corso l'intervento dei tecnici di Rfi con la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria. tvi/mca3 (fonte video: Vigili del Fuoco)