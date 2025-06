Si è insediato il nuovo Cda di Nucleco, Scolamacchia nuovo amministratore delegato

ROMA (ITALPRESS) – Si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione di Nucleco, società del Gruppo Sogin (60%) e partecipata Enea (40%), specializzata nella gestione dei rifiuti radioattivi e nella decontaminazione e bonifica di impianti industriali. Il Cda ha confermato Nadia Cherubini – responsabile Tecnologie, impianti e materiali per la fissione nucleare di Enea – presidente e ha nominato Fabrizio Scolamacchia nel ruolo di amministratore delegato. A completare il Cda Belinda Sepe, direttrice Amministrazione, risorse, sistemi e Ict di Sogin. Il consiglio resterà in carica per i prossimi tre anni.

Fabrizio Scolamacchia, laureato in ingegneria meccanica, ha iniziato la sua carriera professionale nel project management di Alenia Spazio, oggi Thales Alenia Space. Nel 2004 entra in Sogin e negli anni ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, tra cui quello di responsabile della disattivazione della centrale nucleare del Garigliano (Sessa Aurunca) e di responsabile della realizzazione del complesso Cemex a Saluggia. Dal 2023 era direttore Acquisti e Appalti della società. “Il nuovo Cda – ha dichiarato Scolamacchia – è pronto ad affrontare le sfide che l’attendono con impegno e dedizione, per continuare a garantire l’eccellenza operativa che da sempre contraddistingue il lavoro di Nucleco”.

