Si è conclusa all’Arena di Verona l’estate live di Gianna Nannini: “È stata una tournée meravigliosa”

MILANO (ITALPRESS) – Con oltre 30 show tra Italia, Germania e Svizzera per un totale di 150.000 mila spettatori, domenica 21 settembre, Gianna Nannini ha portato ancora una volta on stage la sua indomabile energia, travolgendo l’iconica venue dell’Arena di Verona con l’ultimo speciale rock show della sua intensa estate live.

“È stata una tournée meravigliosa: abbiamo cominciato nel 2024 e ho vissuto un anno indimenticabile, grazie anche alla miglior band di sempre, musicisti pazzeschi che mi hanno accompagnato tra Italia, Germania e Svizzera. Voglio ringraziarli uno per uno: alla batteria, per il tour indoor, Simon Phillips, a cui è subentrato per la leg estiva Thomas Lang, con me da più di vent’anni. Davide Tagliapietra, il nostro band leader, Francis Hylton al basso, Christian Rigano alle tastiere, Isabella Casucci e Sofia Gaudenzio ai cori, e alla chitarra Patrick Murdoch, grande esperto di blues, al posto di Milton McDonald che mi ha accompagnato per la leg indoor. Anche grazie all’ingresso di Patrick, ho deciso di dedicare una parte dello show al triangolo del blues, un abbraccio col pubblico, un momento intimo in cui ho ripercorso canzoni dal passato, fino a brani del mio ultimo disco “Sei nel l’anima”. Infine voglio esprimere tutta la mia gratitudine e la mia gioia per un periodo di lavoro favoloso che si conclude: l’idea dei rock show, studiata e costruita con Alice Giovenzana e Gaetano Puglisi, è stata un progetto nuovo, un’avventura incredibile che con il rock show all’Arena di Verona è giunta al suo apice” racconta Gianna Nannini.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).