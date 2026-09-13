Si barrica su tetto abitazione per ore a Bergamo, arrestato dopo negoziazione

BERGAMO (ITALPRESS) - Si è concluso con un arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale l'intervento degli agenti della Polizia di Stato avvenuto nella serata di ieri, in via Paleocapa, a Bergamo, dove un uomo, dopo avere aggredito e minacciato i poliziotti, si è barricato sul tetto di un'abitazione disabitata. Gli agenti, giunti sul posto in seguito ad una segnalazione, hanno individuato un cittadino nigeriano, classe 1993, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. L'uomo si è mostrato da subito insofferente al controllo, assumendo un atteggiamento fortemente aggressivo nei confronti dei poliziotti, fino ad aggredirli e minacciarli. Si è quindi introdotto nell'abitazione e ha raggiunto il tetto, dove si è barricato. Considerata la situazione e l'elevato livello di pericolosità, è stata immediatamente attivata la Squadra di Negoziazione della Polizia di Stato, con il supporto delle Unità di pronto intervento operativo. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, con i quali è stato assicurato il costante coordinamento delle operazioni. Per diverse ore il negoziatore ha cercato di instaurare un dialogo con l'uomo e convincerlo a desistere. Il soggetto, tuttavia, non ha mai manifestato alcuna intenzione di arrendersi, mantenendo un comportamento aggressivo e continuando a lanciare dal tetto oggetti e altri materiali in direzione degli operatori, aumentando ulteriormente il rischio per il personale impegnato nell'intervento e per l'area circostante. A quel punto è stata elaborata una strategia operativa: gli operatori hanno simulato l'allontanamento delle forze di polizia, facendo credere all'uomo che l'area fosse ormai libera. La strategia ha funzionato. Convinto di potere uscire indisturbato e darsi alla fuga, l'uomo ha lasciato il tetto e, proprio in quel momento, è stato bloccato e arrestato. vbo/mca1 (Fonte video: Polizia di Stato)