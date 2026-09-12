Mostra Piersanti Mattarella a Catania, Di Natale “Dedicata ai giovani”

CATANIA (ITALPRESS) - "Una mostra che nasce a Palermo per volontà della Fondazione Sicilia e della disponibilità della famiglia di Piersanti Mattarella che ci ha fornito tutto il materiale fotografico inedito. Una mostra che a Palermo ha avuto un grande successo soprattutto tra i giovani". Lo ha detto Maria Concetta Di Natale, presidente della Fondazione Sicilia, a margine dell'inaugurazione della mostra fotografica dal titolo "Il sogno spezzato-L'orizzonte politico e familiare di Piersanti Mattarella" al Museo Diocesano di Catania. xn5/mrc/mca2