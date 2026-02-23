SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) – “La mia storia parla per me. Ho fatto il Festival con tutti i governi e ho sempre avuto la Rai dalla mia parte ma sempre in libertà”: lo ha detto Carlo Conti poco fa nella tradizionale conferenza stampa delle 12.30 da Sanremo, commentando le presunte pressioni politiche di cui si è parlato nei giorni scorsi. Il conduttore ha aggiunto: “Preferisco che si dica che non so fare il mio mestiere piuttosto che qualcuno dica che sono stato chiamato per favorire o invitare qualcuno”. Sul caso Pucci ha, poi, affermato: “Non pensavo chela sua presenza suscitasse polemiche, è stato miliardi di volte a “Zelig”, gli abbiamo dato il premio all’Arena di Verona per gli incassi dei suoi spettacoli teatrali, sono andato a vederlo a teatro e non ci ho trovato niente di sconvolgente. Quando scelgo un artista non gli chiedo cosa vota ma lo scelgo perché deve fare qualcosa sul palco. Mi dispiace umanamente e professionalmente per lui ma avete visto tutti cosa è successo a Maurizio Crozza e ha avuto paura di possibili reazioni sul palco”.

“Giorgia Meloni? Non l’ho invitata ma è una libera cittadina. Se compra il biglietto può venire come tutti. Mi fa sorridere – ha aggiunto – che quando c’era Renzi ero renziano, ora meloniano, poi magari sarà cinquestelliano. In realtà sono un uomo libero e ci tengo a essere indipendente il più possibile nel mio lavoro di giullare televisivo”.

LAURA PAUSINI “FACCIO IL FESTIVAL PER CARLO CONTI E PIPPO BAUDO”

Se ha accettato di co-condurre il Festival di Sanremo Laura Pausini lo deve a Carlo Conti e a Pippo Baudo. La cantante lo ha raccontato in conferenza stampa: “Ho pensato di doverlo fare, è l’ultimo Festival di Carlo Conti, il primo senza Pippo Baudo e il mio primo nell’anno in cui ho dedicato un disco alla musica italiana con dentro anche alcune canzoni del Festival”. La cantante ha aggiunto: “Non ho mai sentito la serenità che Carlo mi trasmette associata alla parola ‘Sanremo’, mi ha convinto con la calma e la professionalità. Ci vorrebbe un Carlo Conti nella vita di tutti”.

Poi è arrivato l’ok di Baudo: “Quando Carlo, lo scorso marzo, mi ha chiamato per propormi la co-conduzione ho chiamato Pippo. Mi ha detto: Sei pronta, te lo dico da un po’, fallo”. Pausini non nasconde l’emozione: “La prima volta che sono stata al Festival, nel 1993, avevo 18 anni, ero più ingenua, più innocente ma avevo un po’ paura. Poi l’ho rifatto nel 1994, sono arrivata terza con “Strani amori”, quando vedo il cartello con la scritta “Sanremo” ho bisogno del Lexotan“.

In questo periodo però, rivela, è più tranquilla rispetto al passato: “Mi sento più serena. In fondo ho sempre sognato quello che Carlo mi sta regalando. Spero di essere all’altezza, in questi 30 anni mi sono preparata. La prima proposta per co-condurre il Festival l’ho avuta 15 anni fa ma non me la sono sentita. Sono emozionata nel senso più gioioso. In Italia – ha ricordato – ho condotto solo “Laura e Paola” (con la Cortellesi, ndr) ma all’estero ne ho presentati altri. L’ho fatto perché c’era bisogno di andare a scuola per poter arrivare qui un giorno. Spero di restituire quello che Carlo vuole: gioia, emozione, divertimento. E ho voglia di vedere cosa succederà alle canzoni alla fine del Festival. Io, Eros, Andrea Bocelli e altri cantanti viaggiamo all’estero. Le ultime generazioni ci hanno portato i Maneskin, spero che ci sia una donna che possa ricominciare a far viaggiare la musica italiana nel mondo”.

Ancora: “Quest’anno al Festival ci sono tanti stili diversi, si passa dal latino al country alla ballad italiana classica, è bello come anche le nuove generazioni siano andate a cercare suoni e testi non scontati, non si assomigliano tra di loro”. A chi le ha chiesto come mai sui social sia spesso oggetto di commenti negativi e se non abbia la sensazione che si sia rotto il patto tra lei e il pubblico italiano, la Pausini ha risposto: “Non credo si sia rotto nulla. Da quando ho cominciato ho sempre avuto una parte di persone a cui piacevo e una parte a cui non piacevo. Mi era stato detto che, crescendo, avrei perso una parte del pubblico e, invece, non è stato così: l’amore che ricevo in Italia è tanto. Quando gli artisti hanno un grande seguito generano polemiche ed è anche vero che in Italia ci sono tante persone che si sfogano sui social. Purtroppo quando su un mio post ci sono 4.000 commenti di cui 400 negativi, pesanti e sgradevoli, a fare notizia sono questi ultimi. Io, però – ha concluso – mi sento amata e lo vedo dalla gente che mi ferma per strada e che non passa il tempo a commentare sui social”.

MELONI “IO AL FESTIVAL? TOTALMENTE INVENTATO”

“Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti”. Così su X il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Eppure la storia continua: dopo la smentita, oggi il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa su questa mia fantomatica presenza – prosegue Meloni -. A questo punto forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival. Le notizie, invece, dovrebbero restare nel mondo reale. Nel frattempo io continuo a fare il mio lavoro. E sono sicura che Sanremo saprà brillare senza ospiti immaginari. Perchè è la più grande festa della musica italiana, e non serve infilarci a forza la polemica politica”, conclude il premier.

MERCOLEDI SUL PALCO DELL’ARISTON I CAMPIONI OLIMPICI E PARALIMPICI

Mercoledì lo sport olimpico e paralimpico irromperà al Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston arriveranno, infatti, le campionesse olimpiche Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi e gli atleti paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra. Lo ha appena annunciato il vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time Rai Claudio Fasulo.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).