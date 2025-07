Si aggrava la crisi dell’obesità a Malta, in aumento morti e rischi per la salute

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta sta affrontando una crescente crisi di salute pubblica, con l’obesità che ha contribuito direttamente a sette decessi solo nel 2024, secondo quanto riportato dal Registro Nazionale dei Decessi. Il ministro della Salute Jo Etienne Abela ha confermato i dati in risposta a un’interrogazione parlamentare, sottolineando una preoccupazione di portata nazionale.

La nazione mediterranea continua a registrare il tasso più alto di obesità maschile in Europa. Un recente rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha rivelato che il 75% degli uomini maltesi è in sovrappeso, il dato più alto tra i 52 paesi della regione europea dell’Oms. Le donne non stanno molto meglio: il 60% risulta anch’esso in sovrappeso. I dati ufficiali mostrano che il 45% degli undicenni a Malta è in sovrappeso o obeso, con una maggiore incidenza tra i ragazzi.

Tra i bambini di cinque anni, il 34% dei maschi e il 32,2% delle femmine rientrano nella stessa categoria. Gli esperti avvertono che l’obesità è un fattore determinante nello sviluppo di numerose patologie gravi, tra cui malattie cardiache, diabete, ipertensione e tumori. Inoltre, causa problemi articolari cronici e grava pesantemente sul sistema sanitario maltese, ben oltre i decessi direttamente attribuiti.

Per contrastare l’epidemia, i professionisti della salute raccomandano cambiamenti nello stile di vita, con un focus sull’esercizio fisico regolare e su un’alimentazione equilibrata. Suggeriscono 30-60 minuti di attività fisica, da tre a cinque volte a settimana, insieme a diete ricche di alimenti non processati e povere di zuccheri raffinati e grassi. Affrontare l’obesità, insistono gli specialisti, richiede un approccio collaborativo e multidisciplinare che coinvolga medici, dietisti e professionisti del fitness, e non solo cure mediche.

