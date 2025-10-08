Shopping Tax Free, Capri meta sempre più attrattiva

CAPRI (ITALPRESS) - Capri si conferma la meta estiva più attrattiva per lo shopping internazionale di fascia alta in Italia e rimane tra le Top 5 a livello europeo. La spiccata presenza di americani, la crescita delle nuove generazioni e l'affermazione del segmento lusso consolidano il primato dell'isola campana. È quanto emerso in occasione del primo evento organizzato da Global Blue a Capri, alla presenza di istituzioni e rappresentanti del settore turistico e retail. Nello specifico, nel periodo giugno-settembre 2025 Capri ha registrato una crescita della spesa tax free del +13% rispetto all'anno precedente: tra le principali mete balneari italiane, l'Isola si conferma prima per volumi, con il 49% della spesa complessiva. f08/fsc/gtr/azn