Shoah, Tajani “Governo in prima linea contro l’antisemitismo”

ROMA (ITALPRESS) - "In tutto il mio percorso politico, anche in Europa, ho sempre ripetuto con forza che l'antisemitismo non ha e non potrà mai avere alcuno spazio in Italia e nel nostro continente. Mai più". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un videomessaggio in occasione del Giorno della Memoria. sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)