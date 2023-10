Shoah, Sami Modiano “Il mio ruolo quello di testimone della memoria”

CRACOVIA (POLONIA) (ITALPRESS) - "Quando sono uscito da quell'inferno che si chiama fabbrica della morte mi sono chiesto perché io, mi sono sentito colpevole, mi sono sentito una persona che non doveva essere là, ma insieme a tutti gli altri. E allora questo 'perché io' mi ha fatto capire avrei avuto un ruolo da svolgere". Queste le parole di Sami Modiano, sopravvissuto ad Auschwitz, in occasione del "Viaggio della Memoria" in Polonia organizzato da Roma Capitale e dalla Città Metropolitana. "Mi sono preso questa missione dopo molto tempo, quando Primo Levi ha detto delle parole importanti. Allora ho detto 'anch'io dovrò fare la mia parte'. Ed è dal 2000 che ho cominciato a dare la mia testimonianza", aggiunge. xb1/mgg/gsl