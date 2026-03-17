Home Video News esteri Shoah, Gualtieri ad Auschwitz “Memoria consente di riflettere su abisso umanità”
Shoah, Gualtieri ad Auschwitz “Memoria consente di riflettere su abisso umanità”
CRACOVIA (ITALPRESS) ''Anche quest'anno Roma Capitale ha organizzato il viaggio della memoria qui ad Auschwitz-Birkenau, il più grande campo di sterminio e di concentramento realizzato dai nazisti. Sono stati uccisi oltre 1 milione di ebrei, minoranze, oppositori del nazifascismo. Un luogo di morte, di dolore e di memoria''. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della visita ad Auschwitz-Birkenau in occasione del Viaggio della Memoria. xb1/mgg/azn