Shoah, Fontana “Milioni di vite innocenti spezzate dal nazifascismo”

Roma, Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati per ottenere la fiducia dal Parlamento. Pictured : Lorenzo Fontana Presidente Camera Deputati

ROMA (ITALPRESS) – “Ricordiamo oggi milioni di vite innocenti spezzate dal nazifascismo, da un’ideologia di odio e negazione della dignità umana. Onore a chi, a rischio della vita, scelse l’umanità contro l’indifferenza”. Così su X il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione del Giorno della Memoria.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE