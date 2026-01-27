ROMA (ITALPRESS) – “Ricordiamo oggi milioni di vite innocenti spezzate dal nazifascismo, da un’ideologia di odio e negazione della dignità umana. Onore a chi, a rischio della vita, scelse l’umanità contro l’indifferenza”. Così su X il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione del Giorno della Memoria.
