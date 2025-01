NAPOLI (ITALPRESS) – La città di Napoli si stringe in un commosso abbraccio nella giornata del ricordo delle barbarie nazifasciste. Consegnate al Teatro San Carlo le medaglie d’onore alla memoria ai familiari di ventiquattro cittadini, dell’area metropolitana di Napoli, deportati ed internati nei campi di concentramento tedeschi. Alla cerimonia hanno preso parte anche i vice presidenti di Senato e Camera, Mariolina Castellone e Sergio Costa, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli e presidente Anci, Gaetano Manfredi e il rabbino della comunità ebraica partenopea, Cesare Moscati. Presenti anche i primi cittadini e i delegati dei vari comuni interessati che sono saliti sul palco nel momento della consegna delle medaglie da parte del Prefetto di Napoli, Michele Di Bari. Ad accompagnare la mattinata il coro delle voci bianche del Teatro San Carlo, che ha eseguito alcuni brani musicali, e una rappresentanza di studenti provenienti da alcuni licei della Campania.

Parlando di antisemitismo, a margine della cerimonia, proprio il prefetto ha spiegato la necessità “di ricercare e ritrovare gli anticorpi nelle comunità”. “Io credo soprattutto nella nostra carta costituzionale dove ci sono principi che dobbiamo attuare ogni giorno: questi anticorpi devono nascere da una volontà di essere una comunità nazionale, ma con una umanità capace di respirare la grande energia dei nostri padri costituenti” sottolinea il prefetto che oggi incontra anche la comunità ebraica in una visita pomeridiana alla sinagoga. “Io credo che Napoli respiri davvero quell’aria di accoglienza, ma anche di grande apertura che è nella sua tradizione e nella sua storia” sottolinea Di Bari che spiega come, in relazione agli episodi di antisemitismo, “le forze di polizia e la magistratura hanno creato le condizioni perchè da una parte ci sia la prevenzione e dall’altra la repressione”. “Si sta facendo un ottimo lavoro e io credo di poter rassicurare la comunità ebraica” chiosa Di Bari.

