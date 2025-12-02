Shiva annuncia il sold out e il raddoppio della data di Milano

MILANO (ITALPRESS) – A distanza di 24 ore dall’annuncio del tour nei principali palazzetti italiani, Shiva annuncia il sold out della data milanese di mercoledì 6 maggio 2026 e il raddoppio con una seconda data mercoledì 20 maggio 2026 all’Unipol Forum di Milano. I biglietti della nuova data di Milano saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da martedì 2 dicembre 2025 alle ore 16:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 7 dicembre 2025 alle ore 11:00.

La tournée prodotta da Vivo Concerti, partirà lunedì 4 maggio 2026 al Palaunical di Mantova (data zero), per proseguire mercoledì 6 maggio 2026 all’Unipol Forum di Milano (sold out), venerdì 8 maggio 2026 al Palazzo dello Sport di Roma, martedì 12 maggio 2026 al Mandela Forum di Firenze, giovedì 14 maggio 2026 al Palapartenope di Napoli, sabato 16 maggio 2026 all’Unipol Arena di Bologna, mercoledì 20 maggio 2026 all’Unipol Forum di Milano (nuova data), per poi concludersi sabato 23 maggio 2026 all’Inalpi Arena di Torino.

