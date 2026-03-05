MILANO (ITALPRESS) – Dopo aver lavorato insieme alla realizzazione di “Hips Don’t Lie (Spotify Anniversary Version)”, focus track dell‘EP uscito per l’anniversario su Spotify dell’album del 2005 “Oral Fixation, Vol. 2″, Shakira e Beéle tornano insieme con il nuovo singolo Algo tú, disponibile da oggi in digitale e in radio da venerdì 13 marzo.

Prodotto da A.C., Flambo, Shakira e Beéle, fonde i diversi stili dei due artisti dando vita a una straordinaria hit Latin & Afro-fusion, con un richiamo a strumenti e suoni autoctoni come la gaita colombiana (un tipo di flauto di Pan), un tributo alla città di Barranquilla, dove sia Shakira sia Beéle sono nati.

Shakira e Beéle hanno presentato “Algo tú” dal vivo lo scorso fine settimana allo Zócalo di Città del Messico, davanti a oltre 400.000 fan. Questo concerto ha fatto crescere ancora di più l’attesa per l’imminente ritorno di Shakira alla Copacabana Beach a Rio de Janeiro, dove si esibirà il 2 maggio per il concerto “Todo Mundo No Rio” dove eseguirà i più grandi successi di tutta la sua carriera.

