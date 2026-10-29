Sgominata una banda di nomadi responsabili di decine di furti, Stefani: “Garantita la sicurezza”

VENEZIA (ITALPRESS) – La Questura di Padova ha eseguito 7 misure cautelari nei confronti di una banda di nomadi, responsabili di almeno 13 episodi di furto di rame, metalli pregiati e utensili da lavoro presso ditte e attività industriali tra Veneto ed Emilia, commessi tra aprile e luglio 2026 per un profitto illecito stimato in circa un milione di euro.

“Quando una banda riesce a entrare in tante aziende, a studiarle e a portare via materiali per un valore enorme, compromette il lavoro di chi quelle imprese le manda avanti ogni giorno con il proprio lavoro e sacrificio. Per questo l’operazione della Squadra Mobile di Padova, coordinata dal Questore Marco Odorisio, va ad assicurare alla giustizia un’attività criminale che per mesi ha preso di mira il sistema produttivo, colpendo imprese venete ed emiliane. Complimenti agli uomini e alle donne della Polizia di Stato, che oggi restituiscono tranquillità, sicurezza e senso dello Stato a tanti imprenditori perbene” afferma il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani.

“I nostri imprenditori investono, danno lavoro, sostengono tante famiglie, e a causa di bande come questa si ritrovano a contare i danni e a rallentare la propria attività. E quando i colpi si ripetono, alla perdita economica si aggiunge anche il senso di essere esposti, di non riuscire a proteggere ciò che si è costruito. Per questo voglio esprimere un ringraziamento convinto alla Squadra Mobile di Padova e alla Procura della Repubblica: il senso di sicurezza e legalità si sostanzia nella capacità dello Stato di risalire ai responsabili e intervenire”. “Il Veneto ha costruito la propria forza sul lavoro e sull’impresa. Ai nostri imprenditori coraggiosi dobbiamo dare una certezza: quella di poter contare sulle istituzioni, anche quando qualcuno prova a portar via il risultato del loro lavoro”, conclude Stefani.

-Foto Regione Veneto-

(ITALPRESS).