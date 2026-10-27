La Giunta regionale del Veneto approva una nuova variazione al Bilancio 2026-2028, Giacinti “Risorse per sanità, protezione civile, sociale e trasporti”

VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta regionale del Veneto ha approvato una nuova variazione al Bilancio di previsione 2026-2028 e al relativo Documento tecnico di accompagnamento. Il provvedimento recepisce nuove assegnazioni statali ed europee e aggiorna la programmazione delle risorse vincolate, adeguando gli stanziamenti alle effettive esigenze di spesa e ai relativi cronoprogrammi. Gli interventi riguardano settori strategici per il territorio e i cittadini: sanità, protezione civile, politiche sociali, trasporto pubblico locale, formazione e lavoro.

Sono stanziati oltre 2,9 milioni di euro nel triennio 2026-2028 per ridurre le liste d’attesa per i trapianti e acquistare apparecchiature avanzate per la conservazione e il trasporto degli organi. Si aggiungono oltre 1,3 milioni per il Fondo per il governo dei dispositivi medici, risorse per la formazione specialistica in Health Technology Assessment e finanziamenti per il Piano strategico di prevenzione e risposta alle pandemie da patogeni respiratori. Oltre 9,2 milioni di euro di risorse statali sono destinati agli interventi legati a calamità naturali ed eventi meteorologici estremi. Di questi, circa 7,5 milioni sono riferiti all’emergenza del dicembre 2020 che ha interessato il Bellunese, la costa veneziana e alcuni Comuni del Vicentino. Ulteriori risorse riguardano gli eventi meteorologici dell’estate 2017. Per il 2026 sono iscritti a bilancio 2,548 milioni di euro del Fondo nazionale per le politiche della famiglia.

Nel triennio sono inoltre previsti oltre 3,5 milioni di euro del Fondo europeo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) per il progetto Common Ground 2. La variazione aggiorna anche il cronoprogramma di 1,47 milioni di euro destinati al Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, con particolare attenzione ai disturbi dello spettro autistico. Sono assegnati 407 mila euro per il 2027 per sostenere il rinnovo del parco autobus e favorire l’impiego di mezzi tecnologicamente avanzati, con l’obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti. La revisione intermedia del Programma regionale FSE+ 2021-2027 comporta nuove assegnazioni per oltre 31,6 milioni di euro nel triennio, accompagnate da rimodulazioni finanziarie e aggiornamenti dei cronoprogrammi relativi agli interventi per la formazione, gli ITS e le università. Per le strategie di Sviluppo urbano sostenibile finanziate dal PR FESR sono inoltre previsti incrementi di circa 1,47 milioni di euro nel 2027 e 5,27 milioni nel 2028.

“Con questa variazione – sottolinea l’assessore al Bilancio, Filippo Giacinti – vogliamo fare in modo che le risorse assegnate alla Regione dallo Stato e dall’Unione europea siano recepite e programmate in coerenza con le esigenze dei territori e i tempi di realizzazione degli interventi. Si tratta di risorse che sostengono servizi essenziali: dalla sanità, con gli investimenti per i trapianti e le apparecchiature mediche, alla protezione civile, con oltre 9,2 milioni di euro legati alle emergenze meteorologiche, fino alle politiche per le famiglie, l’inclusione e la mobilità sostenibile. L’obiettivo è trasformare le risorse disponibili in interventi puntuali, attraverso una programmazione rigorosa e un costante allineamento tra stanziamenti, fabbisogni e tempi di attuazione”

– Foto Regione Veneto –

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