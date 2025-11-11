TRENTO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di 23 misure cautelari – di cui 20 custodie cautelari in carcere e 3 arresti domiciliari – emesse dal G.I.P. su richiesta della Procura di Trento nei confronti di altrettante persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione e allo spaccio di stupefacenti. Sono state altresì eseguite perquisizioni, oltre che nei confronti dei destinatari delle citate misure cautelari, anche nei confronti di ulteriori 12 persone, per un totale di 35 perquisizioni delegate. In totale sono 201 i capi di imputazione contestati legati, oltre allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai numerosissimi furti in abitazione registrati in questa provincia tra l’estate e l’autunno del 2024.

Dalle indagini svolte dalla Squadra Mobile di Trento è emersa l’interazione di due gruppi criminali: l’uno composto prevalentemente da cittadini dell’Est Europa – stabilizzatisi a Mattarello, nonché nella zona della Piana Rotaliana e della Val di Non – impegnati nella consumazione di furti in abitazione e smercio di sostanze stupefacenti; l’altro rappresentato per lo più da nordafricani dediti allo spaccio di stupefacente nella città di Trento. Le due consorterie hanno cooperato fra loro costituendo una associazione per delinquere stabilmente radicata in questa Provincia: in particolare, a rifornire di sostanza stupefacente il gruppo composto prevalentemente da cittadini nordafricani era anche e soprattutto il primo gruppo investigato.

Il sodalizio, che si è dimostrato ben organizzato e professionalmente preparato per perseguire l’illecito proposito criminale, ha evidenziato la disponibilità di veicoli, utenze telefoniche ed immobili destinati a basi logistiche. Nel corso delle attività d’indagine, sono già state arrestate in flagranza di reato 6 persone, mentre 9 sono state deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. Sono stati sequestrati 4,5 kg di cocaina, circa 14 kg di hashish, 112.000 euro quale profitto dell’attività di spaccio oltre ad una pistola semiautomatica, risultata rubata nel corso di un furto in abitazione commesso in provincia di Perugia nel 2019.

– foto screenshot video Polizia di Stato –

(ITALPRESS).