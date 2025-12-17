Sfruttamento della prostituzione, 6 arresti tra l’Alessandrino e il Torinese

VERCELLI (ITALPRESS) – Su disposizione della Procura di Vercelli, gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito 6 misure cautelari in carcere nei confronti di persone residenti nell’Alessandrino e nel Torinese, gravemente indiziate in concorso del reato di sfruttamento della prostituzione.

L’indagine ha avuto inizio da una segnalazione di movimenti sospetti all’interno di un appartamento in provincia di Vercelli. Gli accertamenti hanno consentito agli investigatori di ricostruire le varie fasi dell’organizzazione dell’attività di favoreggiamento della prostituzione. Sono in corso diverse perquisizioni all’interno di appartamenti e immobili nella disponibilità degli indagati. A effettuare l’operazione è il personale della Squadra Mobile e della Questura, in collaborazione con le Squadre Mobili di altre province piemontesi e di unità speciali e cinofile della Polizia di Stato.

– foto di repertorio ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).