Sfida notturna a Las Vegas, strategia a una sosta la più competitiva

ROMA (ITALPRESS) – La Formula 1 affronta uno degli appuntamenti più particolari della stagione con il Gran Premio di Las Vegas, terz’ultimo round del campionato 2026. Il circuito cittadino del Nevada, lungo 6,201 chilometri, è caratterizzato da tre lunghi rettilinei e 17 curve. Come già accaduto nelle precedenti edizioni dell’evento, le prime due sessioni di prove libere si svolgeranno giovedì, mentre venerdì saranno in programma FP3 e qualifiche; la gara scatterà invece sabato sera alle 20. La principale sfida tecnica sarà la gestione degli pneumatici in condizioni ambientali decisamente insolite per la categoria, con temperature dell’aria attese tra i 10 e i 15 °C a causa della forte escursione termica tra il giorno e la notte nella città del gioco d’azzardo. Come avviene tradizionalmente sui circuiti cittadini, anche Las Vegas presenterà un livello di aderenza inizialmente limitato. Sulla carta, la strategia più competitiva dovrebbe essere quella a una sola sosta, con tutte e tre le mescole che potrebbero trovare spazio in gara.

Anche la C5, che nelle attuali specifiche ha mostrato una buona versatilità, potrebbe rappresentare una valida opzione per uno stint di gara. Le caratteristiche di questo circuito rendono inoltre meno incisiva la tradizionale strategia dell’undercut. Dopo la sosta, infatti, gli pneumatici tendono a perdere rapidamente temperatura nel lungo tratto che separa l’uscita della pit lane dalle zone più impegnative del circuito, riducendo il vantaggio normalmente associato alle gomme nuove. L’edizione dello scorso anno è stata condizionata dalla pioggia in qualifica, con un ampio utilizzo delle gomme da bagnato. Qualora dovessero ripresentarsi condizioni simili, la Full Wet potrebbe rivelarsi una scelta particolarmente efficace. Le basse temperature e il layout del tracciato favoriscono infatti una copertura dotata di maggiore battistrada, capace di generare e mantenere temperatura più facilmente rispetto alla Intermediate.

– foto ufficio stampa Pirelli –

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