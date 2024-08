CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI) (ITALPRESS) – Con la mazza da baseball sfascia i locali dell’ospedale, mandando 12 persone al pronto soccorso. E’ accaduto al San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. In manette è finito un 62enne.

L’uomo, secondo una ricostruzione dei carabinieri, era al pronto soccorso per una sospetta bronchite della figlia di 19 anni. Contestando la qualità dell’assistenza alla ragazza, ha impugnato una mazza da baseball e ha iniziato a colpire tutte le porte dei locali. Poi è entrato nell’ufficio del medico di turno e ha colpito violentemente la scrivania.

Qualcuno ha composto il 112 mentre la guardia giurata ha provato a disarmare il 62enne, rimanendo ferita. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia, che hanno arrestato l’uomo. Dodici persone in servizio nella struttura hanno dovuto fare ricorso alle cure sanitarie: dieci infermieri e un medico in stato di agitazione e ansia, oltre a una guardia giurata che ha riportato una distorsione a una mano.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

