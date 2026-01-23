Seus 118 Sicilia accelera su innovazione e gestione delle maxi emergenze

PALERMO (ITALPRESS) - Interventi di soccorso sempre più rapidi ed efficaci, nuove tecnologie salvavita e potenziamento della gestione delle maxi emergenze. Sono questi i temi trattati dal presidente della Seus 118, Riccardo Castro, che in un'intervista all'Italpress ha tracciato un bilancio delle attività in corso e delle più recenti novità. xd6/fsc/gtr