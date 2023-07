ROMA (ITALPRESS) – Nessun rimpianto, una condizione fisica non ancora ottimale di alcuni interpreti e la consapevolezza di essere sempre una grande squadra che anche dopo le sconfitte pesanti riesce sempre rialzarsi. Il Settebello cede 10-4 di fronte ai campioni del mondo della Spagna, nel remake della finale di Budapest 2022, nell’ultimo atto della SuperFinal della World League, andata in scena a Los Angeles.

Sempre avanti nel punteggio gli iberici, trascinati dalla quaterna di Ortega, e sul 7-3 a metà gara; gli azzurri, che pagano il 2 su 13 in superiorità numerica, restano aggrappati al match fino al 7-4 di Presciutti (magistrale la sua sciarpata); poi lo strappo decisivo degli spagnoli con i gol in sequenza di Munarriz, Perrone e De Toro.

La Nazionale di Alessandro Campagna – argento iridato in carica – rientrerà martedì mattina in Italia e poi, dopo pochi giorni di riposo, proseguirà la preparazione in vista dei Mondiali di Fukuoka (in programma dal 14 al 30 luglio).

“E’ stata una partita surreale, perchè ci hanno messo sotto fin dall’inizio. Loro hanno giocato una grande finale, noi no. Sono partite e sconfitte che servono a crescere e a migliorare. Adesso analizzeremo quanto successo, per migliorare alcune situazioni tattiche: abbiamo tempo e margine da qui ai Mondiali di Fukuoka”. Così, al termine della finale, il ct azzurro Sandro Campagna.

Ad assistere a Italia-Spagna c’era in tribuna anche Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale di calcio che ha vinto gli Europei2020 ed ex capitano della Juventus. Il difensore italiano milita ora nel Los Angeles FC.

