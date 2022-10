ROMA (ITALPRESS) – Proporzioni perfettamente equilibrate, minuziosa cura dei dettagli nel design, MBUX di ultima generazione e una gamma di modelli rigorosamente orientata ai desideri dei clienti: la nuova Mercedes-Benz Classe A, disponibile sia in versione hatchback che sedan, porta una ventata di novità nel segmento delle compatte ed è anche la prima espressione del nuovo concetto di Entry Luxury della Stella. Nuova Classe A è disponibile in Italia in sette versioni: Executive, Advanced, Advanced Progressive, Advanced Plus Progressive, Advanced Plus Amg Line, Premium Amg Line, Premium Plus Amg Line, con prezzi che partono da 35.120 euro per la A 180 Automatic Executive nella versione hatchback; mentre servono(35.986 euro per la sedan.

Foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

(ITALPRESS).