Sette genitori su dieci danno la “paghetta” ai figli

Sette genitori su 10 hanno affermato di dare la "paghetta" ai propri figli per renderli più autonomi e per responsabilizzarli. Il 45% ha detto che la paghetta non è legata al rendimento scolastico. È una delle tre notizie di cui parlano gli speaker di Radioimmaginaria in questo servizio. abr/gtr