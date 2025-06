Sesto giorno di conflitto fra Iran e Israele, Khamenei “Niente compromessi”

ROMA (ITALPRESS) – La Guida Suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato oggi che la Repubblica Islamica “non scenderà mai a compromessi con i sionisti”. Khamenei ha scritto sul suo account Twitter: “Il regime terrorista sionista deve essere affrontato con la forza”, aggiungendo: “Non scenderemo mai a compromessi con i sionisti”, secondo l’agenzia di stampa iraniana IRNA.

I commenti di Khamenei giungono mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump metteva in guardia l’Iran dal lanciare ulteriori attacchi contro Israele, invitando Teheran ad “arrendersi incondizionatamente”.

LE PAROLE DI KATZ

Mentre le IDF continuano le loro operazioni in Iran, il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz afferma in un post su X: “Un tornado si abbatte su Teheran. I simboli del potere vengono bombardati e crollano – dall’autorità radiotelevisiva e presto altri obiettivi, mentre masse di residenti fuggono. È così che cadono le dittature”. Il commento sembra alludere a un potenziale crollo del regime della Repubblica Islamica, poiché gli attacchi continuano a colpire istituzioni governative, militari e nucleari chiave.

TRUMP VALUTA L’ATTACCO ALL’IRAN

Donald Trump “sta valutando una serie di opzioni, tra cui un potenziale attacco statunitense contro l’Iran”: lo scrive il “Wall Street Journal” citando funzionari dell’amministrazione presenti all’incontro tra il presidente americano e i suoi principali consiglieri nella Situation Room alla Casa Bianca.

Trump ha affermato che gli Stati Uniti non uccideranno “in questo momento” la Guida Suprema dell’Iran, scrivendo martedì sulla sua piattaforma Truth Social: “Sappiamo esattamente dove si nasconde il cosiddetto ‘Guida Suprema’. È un bersaglio facile, ma lì è al sicuro. Non lo elimineremo (lo uccideremo!), almeno non in questo momento”.

