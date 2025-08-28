Sessismo online, La Russa “Ferma condanna, è un fatto gravissimo che suscita profondo sdegno”

ROMA (ITALPRESS) – “Desidero esprimere la ferma condanna per la vicenda di sessismo online che ha coinvolto numerose donne – personaggi pubblici, politici ma anche tanta gente comune – a cui sono state rubate foto dai propri profili social e sono state diffuse poi su un sito per adulti dopo averle ritoccate. Un fatto gravissimo, che suscita profondo sdegno e per il quale mi auguro che le autorità preposte – che hanno già aperto una indagine – possano presto individuare i responsabili. Alle tante donne coinvolte e alle loro famiglie rivolgo la sincera vicinanza, mia personale e del Senato della Repubblica”. Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).