Servizi digitali e inclusivi, raggiunti in anticipo obiettivi Pnrr

ROMA (ITALPRESS) - L'Italia ha raggiunto, con tre mesi di anticipo, gli obiettivi europei del primo target della misura “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” contenuti nel Pnrr: sono infatti più di 6mila le amministrazioni pubbliche, tra scuole e Comuni, che hanno reso i loro siti e servizi digitali semplici e inclusivi. Questo risultato è stato possibile grazie a un percorso di co-progettazione e implementazione dei modelli di sito per Comuni e Scuole. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica Alessio Butti ha sottolineato che "il risultato raggiunto è un esempio concreto dell'impegno del Dipartimento per la trasformazione digitale e del gioco di squadra tra Designers Italia e tutti gli enti locali coinvolti. Grazie a questa sinergia, l’Italia non solo centra, ma supera con largo anticipo gli obiettivi del PNRR, rafforzando il percorso di innovazione e digitalizzazione a beneficio di tutti i cittadini". La Misura del PNRR mette a disposizione fino a 813 milioni di euro allo scopo di migliorare l'esperienza dei servizi pubblici digitali. Il successo avvicina l’Italia al traguardo finale del PNRR, che è fissato con il miglioramento della qualità e dell’usabilità dei servizi digitali dell’80% delle pubbliche amministrazioni, ovvero di oltre 12.000 di enti, entro giugno 2026. mgg/col/gtr