FIRENZE (ITALPRESS) – Il campionato di serie C 21/22 inizierà il 29 agosto 2021 e si concluderà il 24 aprile 2022. La decisione è stata deliberata oggi durante il Consiglio Direttivo della Lega Pro, che si è riunito in video conferenza. Oltre alla regular season, è stato stabilito che il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C si disputerà il 13 o 14 agosto mentre il secondo turno il 21 agosto e, in quest’ultimo, vi prenderanno parte anche le quattro squadre che avranno disputato il turno preliminare di Coppa Italia. Punto centrale della riunione odierna è stata la verifica delle domande di ammissione al Campionato di Serie C 21/22, il cui termine si è chiuso alla mezzanotte del 28 giugno 2021, mentre per le società neopromosse dalla D vi sarà tempo fino al prossimo 5 luglio. Il Consiglio Direttivo ha deliberato di certificare alla FIGC che 50 domande complete sono state regolarmente presentate, mentre una domanda è stata depositata priva della necessaria fideiussione.

Durante il Consiglio Direttivo sono state infine sottoposte all’attenzione dei consiglieri la bozza di regolamento della Coppa Italia Serie C 2021-2022 e dei campionati Primavera 3 e Primavera 4 “Dante Berretti” 2021-2022, che verranno discusse in occasione del prossimo direttivo del 6 luglio 2021. Il Presidente Ghirelli ha espresso l’auspicio che “la prossima stagione sportiva faccia dimenticare la lunga notte della pandemia”. Guardando all’imminente futuro, ha ribadito la necessità che a livello governativo si definisca un calendario per le riaperture e le percentuali di capienza degli stadi. “Il Sottosegretario Vezzali ha dimostrato massima attenzione al tema. E’ fondamentale avere un quadro delle riaperture in modo da avviare la campagna abbonamenti, che drena risorse finanziarie indispensabili nei primi mesi del campionato” ha concluso il Presidente della Lega Pro.

(ITALPRESS).