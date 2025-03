MILANO (ITALPRESS) – Il giudice sportivo della Lega di Serie B, Ines Pisano, ha inflitto 10 giornate di squalifica al calciatore della Cremonese, Franco Vasquez. Il giudice letti il rapporto dei collaboratori nonché la relazione aggiuntiva richiesta alla Procura federale “dalla quale emerge che il calciatore Franco Damian Vazquez (Cremonese), al termine della gara, ha rivolto al calciatore Emile Mehdi Dorval (Bari) un insulto espressivo di discriminazione razziale; visto l’art 28 comma 1 e 2 CGS delibera di sanzionare il calciatore Vazquez con la squalifica per dieci giornate effettive di gara”.

In attesa di possibili ricorsi e nuovi giudizi, la Cremonese perde “El Mudo” Vazquez nel momento decisivo della stagione. Il trequartista argentino, infatti, è stato squalificato per dieci giornate dopo quanto accaduto al termine di Bari-Cremonese dello scorso 15 febbraio (1-1 al San Nicola). A fine gara l’allenatore dei padroni di casa, Moreno Longo, ha denunciato il presunto episodio di razzismo con il calciatore franco-algerino della sua squadra, Dorval, che sarebbe stato oggetto di insulti razzisti da parte dell’argentino. “Difendo Dorval a spada tratta, mi dispiace enormemente per lui. E sono costretto a fare il nome di Vazquez. Non si può stare più zitti, davanti a una frase offensiva così grave. ‘N…o di mer..’ non lo dici a nessuno. A furia di mettere la polvere sotto il tappeto, non si risolve mai niente”. Le parole di Longo a fine partita.

Il giudice sportivo, nei provvedimenti del martedì successivo, aveva chiesto alla Procura “acquisite ulteriori testimonianze, una dettagliata relazione aggiuntiva in ordine ai fatti accaduti al termine della gara”. Oggi è arrivata la stangata per Vazquez.

