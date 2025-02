LOMBARDIA (ITALPRESS) – Venerdì 24 gennaio, i Carabinieri della Compagnia di Seregno presso la Casa Circondariale di Monza hanno notificato a un 25enne, di origine colombiana, senza fissa dimora, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di tentata rapina e rapina, commessi entrambi a Seregno nei primi giorni dello scorso mese di dicembre. Le indagini dei militari di Seregno hanno permesso di ricostruire i due episodi, individuando gravi e concordanti indizi di colpevolezza a carico dell’unico indagato. In occasione dell’evento risalente al 2 dicembre scorso, i carabinieri hanno accertato che il giovane colombiano, in stato di alterazione indotto dall’abuso di sostanze alcoliche, dopo aver violentemente percosso il titolare di un bar che lo aveva invitato ad uscire dal proprio locale, si era avventato nei confronti di una passante, tentando di strapparle di mano il telefono cellulare e la borsetta. A fronte della strenua resistenza della vittima, aveva percosso la donna con calci e pugni, desistendo e fuggendo a mani vuote solo quando aveva visto avvicinarsi alcune persone, richiamate dalle urla della donna. Il secondo episodio risalente al 7 dicembre, l’indagato, dopo aver sottratto due telefoni cellulari a due donne, a fronte della richiesta rivoltagli da parte delle vittime di restituzione dei beni, le aveva minacciate con un collo di bottiglia di vetro mandata in frantumi, costringendole a barricarsi all’interno dell’autovettura di una delle due. A questo punto l’uomo aveva tagliato le gomme posteriori dell’autovettura con il coccio di vetro e, sotto minaccia, si era fatto consegnare dalle vittime una banconota di piccolo taglio. L’indagato, all’atto dell’esecuzione del provvedimento di cattura, si trovava già ristretto presso il carcere di Monza a seguito dell’arresto in flagranza eseguito lo scorso 19 gennaio dai Carabinieri di Giussano per i reati di tentata rapina commessa ai danni di un automobilista e resistenza e violenza a pubblico ufficiale commesso nei confronti degli stessi militari intervenuti su richiesta della persona offesa.(ITALPRESS).

