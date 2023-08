ROMA (ITALPRESS) – Azzurre da copertina nella tappa di World Triathlon Cup a Weihai su distanza olimpica, con la medaglia d’oro per Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro-DDS/7MP) e quella di bronzo per Ilaria Zane (Overcome) a completare il doppio podio azzurro.

L’azzurra delle Fiamme Oro centra la sua prima medaglia d’oro di Coppa del Mondo dopo l’argento di Karlovy Vary e il bronzo di Huatulco nel 2022 e l’argento sempre a Karlovy Vary nel 2021. Seconda medaglia in World Triathlon Cup invece per Ilaria Zane dopo l’argento dello scorso anno a Miyazaki.

La Seregni, dopo aver dominato la frazione di nuoto di 1,5 km ed essere stata ripresa da un gruppo di circa venti atlete al primo degli otto giri di ciclismo sul tracciato di 40 km totali, ha piazzato l’allungo decisivo subito dopo aver posizionato la bici nella sua posizione numero 1 in T2 e ha tagliato il tagliando in solitaria gestendo in tranquillità nella corsa il vantaggio dalla Perterer al suo inseguimento.

Ilaria Zane ha conquistato la sua seconda medaglia di Coppa Mondo vincendo la volata finale con la spagnola Anna Godoy Contreras dopo un lungo testa a testa di 10 km iniziato subito dopo la T2. Le due atlete in lotta per il bronzo nel corso dei 10 km avevano prima staccato la giapponese Niina Kishimoto unica atleta a restare agganciata nella prima parte della frazione di corsa. Sfortunata l’ultima azzurra in gara Luisa Iogna Prat (707) che si era inserita nel gruppo delle venti atlete in testa nel ciclismo ma è stata costretta al ritiro da un problema meccanico alla sua bicicletta poco prima della seconda transizione. Nella gara maschile, senza azzurri al via, la vittoria è andata al messicano Crisanto Grajales davanti al giapponese Makoto Odakura e al tedesco Lasse Nygaard Priester.

