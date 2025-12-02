Sequestro lampo nel Ragusano, Curcio “Niente riscatto, riscontrata un’anomalia”

CATANIA (ITALPRESS) - "Una nuova tecnica, riscontrata in altre parti del territorio nazionale. Non abbiamo prove che vi sia stato un pagamento del riscatto dopo il sequestro lampo, è un'anomalia rispetto al passato, sembrerebbe questo un nuovo trend". Lo ha detto il procuratore di Catania, Francesco Curcio, a margine della conferenza stampa sull'operazione che ha portato all'arresto di tre soggetti per il sequestro lampo del settembre 2025 a Vittoria. "Dobbiamo ringraziare la Polizia di Stato, che ha messo a disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania risorse e professionalità. Il Servizio Centrale Operativo, le Squadre Mobili e la SISCO hanno lavorato in sinergia, coordinati dalla DDA. In poche settimane, analizzando decine e centinaia di dati relativi a pedinamenti elettronici, tabulati e riprese video, sono riusciti a ricostruire i fatti. Le investigazioni hanno persino permesso di individuare il nascondiglio dove il sequestrato è stato tenuto per sole ventiquattro ore". xo5/vbo/mca1