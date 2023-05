Sequestri e confische, Sicindustria “Puntare sulla prevenzione”

"È evidente che la sfida è quella di diffondere la cultura della prevenzione e della gestione dei

rischi" Lo ha detto il presidente di Sicindustria Palermo, Giuseppe Russello, in occasione dell'incontro “Prevenire per non reprimere: misure di contrasto a infiltrazioni criminali e corruzione” organizzato da Sicindustria e Federmanager Sicilia Occidentale.



