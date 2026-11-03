Sequestrato impianto a biomasse di oltre 15 mila metri quadri a Pontinia, tre denunce per gestione illecita dei rifiuti

LATINA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, nell’ambito delle attività di controllo economico-finanziario del territorio e di contrasto agli illeciti ambientali, hanno sequestrato a Pontinia un impianto di oltre 15 mila metri quadri, operante nella produzione di energia elettrica da biomasse. Nel dettaglio, a seguito di accertamenti effettuati dal Gruppo di Latina – con il supporto tecnico del personale dell’Arpa Lazio (Agenzia Regionale Protezione Ambientale) – sono emersi indizi relativi a presente condotte illecite in materia ambientale, poste in essere dal rappresentante e dai soci di una società di capitali con sede a Pontinia.

In particolare, gli accertamenti hanno consentito di constatare l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, la gestione e lo scarico non autorizzato di acque reflue industriali, nonché la creazione di una discarica abusiva. Al fine di sospendere il protrarsi delle attività illecite e prevenire ulteriori danni all’ecosistema locale, i militari hanno sequestrato l’intero opificio industriale, esteso su una superficie di 15.839 metri quadrati, su cui insiste l’impianto di produzione a biomasse, 1.000 metri cubi di materiale organico e materiale inerte, 100 metri cubi di rifiuti indifferenziati accumulati illegalmente, tra cui plastiche, vetroresina e materiale ferroso e silos in vetroresina ormai in disuso abbandonati.

A conclusione delle attività di polizia giudiziaria, sono state deferite alla Procura della Repubblica di Latina, tre persone fisiche ritenute responsabili dei reati previsti e puniti dal Testo Unico Ambientale ed è stata segnalata una società di capitali per la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.

– Foto GDF –

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