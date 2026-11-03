ROMA (ITALPRESS) – Cinque persone arrestate e oltre 730 grammi di cocaina sequestrati, 100 persone identificate e 30 veicoli controllati è il bilancio dei controlli della Polizia di Stato al Quarticciolo, a Roma. Tra viale Franco Angeli e via Prenestina, gli investigatori hanno scoperto un deposito della droga riconducibile ad un settantaduenne italiano. Fermato mentre si aggirava tra i giardini delle palazzine, l’uomo è stato trovato in possesso 86 involucri di crack e cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare una scorta più consistente, pari a circa 760 dosi, pronte per la vendita al dettaglio, oltre a materiale per la pesatura ed il taglio della sostanza. Un secondo intervento ha interessato la nota piazza di spaccio “edicola”, dove i Falchi hanno disarticolato un collaudato sistema di vendita basato su una donna, che rivestiva il ruolo di pusher, e due vedette incaricate di presidiare l’area. Riuscendo ad aggirare il sistema posto a garanzia della zona individuata come punto per il perfezionamento dello scambio, gli agenti sono intervenuti bloccando la donna, recuperando alcune dosi che aveva tentato di nascondere nel cavo orale.

Parallelamente, gli equipaggi delle Volanti hanno intercettato due uomini, a bordo di uno scooter, che hanno tentato di sottrarsi al controllo della pattuglia con repentine manovre nel traffico. Fermati dagli agenti, sono stati trovati in possesso di involucri di cocaina e hashish. Altra sostanza stupefacente è stata successivamente rinvenuta all’interno di un camper nella loro disponibilità, occultata in un pensile. Tra viale Ostuni e viale Palmiro Togliatti, invece, gli agenti hanno intercettato un presunto pusher che utilizzava un pacchetto di sigarette come deposito per le dosi. Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha tentato la fuga e, una volta raggiunto, ha opposto resistenza, danneggiando anche l’auto di servizio. Nel pacchetto, che aveva cercato di nascondere tra le foglie, sono state recuperate quattro dosi di crack.

– Foto Polizia di Stato –

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