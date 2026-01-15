ROMA (ITALPRESS) – In attuazione delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’area adiacente alla Stazione Termini, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Questura di Roma.

Le attività hanno interessato il quadrilatero compreso tra via Giolitti, via Cavour, via Massimo D’Azeglio e via Amendola. Nell’ambito del dispositivo interforze, la Guardia di Finanza ha operato con specifico riferimento ai profili economico-finanziari, l’Arma dei Carabinieri ha assicurato il controllo del territorio e i profili di ordine e sicurezza pubblica, mentre la Questura di Roma – Ufficio Immigrazione, in stretto raccordo operativo, ha curato l’identificazione dei soggetti e la verifica della effettiva regolarità della posizione sul territorio nazionale dei cittadini extracomunitari.

In particolare, nel settore della lotta alla contraffazione sono stati effettuati tre distinti interventi che hanno consentito di sottoporre a sequestro oltre 6 milioni di articoli, tra bigiotteria e capi di abbigliamento esposti alla vendita, risultati contraffatti. Per tali condotte, tre soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria. Nel medesimo contesto operativo sono stati inoltre sequestrati, in via amministrativa, circa 3.000 gadget e articoli di bigiotteria posti in vendita in violazione della normativa in materia di sicurezza dei prodotti, con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pari a 3.098 euro.

L’attività di controllo è stata rivolta anche a strutture ricettive extra alberghiere, ove sono state riscontrate irregolarità di natura amministrativa. In particolare, un residence è stato sanzionato per l’installazione di 25 posti letto in eccedenza rispetto a quanto autorizzato dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, con una sanzione amministrativa di 16.666,50 euro. Un’ulteriore struttura è stata invece sanzionata per la mancata osservanza delle disposizioni in materia di segnaletica antincendio, per un importo pari a 666,60 euro.

Nel corso dei controlli di natura fiscale e in materia di lavoro, un venditore itinerante di abbigliamento è stato sanzionato per l’omessa verificazione biennale del registratore telematico, con una sanzione compresa tra 250 e 2.000 euro, il cui ammontare sarà determinato dall’Agenzia delle Entrate. Presso un esercizio commerciale sono stati inoltre individuati due lavoratori irregolari, con conseguente avvio del procedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

L’operazione si inquadra nel piano di potenziamento dei controlli nelle aree sensibili della Capitale, finalizzato a garantire la sicurezza economica dei cittadini, la tutela della legalità e del mercato, la concorrenza leale e la salvaguardia delle imprese che operano correttamente.

