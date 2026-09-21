Sequestrati al porto di Genova Pra’ oltre 49 mila articoli di bigiotteria con metalli pesanti

GENOVA (ITALPRESS) – Collane, bracciali, anelli, orecchini e pendenti: oltre 49mila articoli di bigiotteria sono stati sottoposti a sequestro nel porto di Genova Pra’ nel corso di un’operazione congiunta condotta dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai militari del II Gruppo della Guardia di Finanza di Genova. Nel container erano anche presenti quasi 1.300 paia di occhiali da sole risultati irregolari. L’ispezione, spiega una nota dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è nata da un’analisi mirata dei flussi commerciali su un container proveniente dalla Cina e destinato a una società italiana importatrice. All’interno si trovavano migliaia di prodotti destinati al contatto diretto e prolungato con la pelle. I controlli e le successive analisi effettuate nei laboratori chimici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno evidenziato, in numerosi articoli di bigiotteria, la presenza di cadmio, piombo e nichel in concentrazioni o quantità di rilascio superiori ai limiti stabiliti dalla normativa europea a tutela della salute. In alcuni campioni sono state rilevate concentrazioni di piombo fino al 4,95% e di cadmio fino al 49,1% in peso.

All’esito delle analisi, 49.512 articoli di bigiotteria sono stati sottoposti a sequestro, impedendone l’immissione sul mercato. La verifica congiunta ha interessato anche gli occhiali da sole: 720 pezzi sono risultati privi della marcatura CE e delle informazioni obbligatorie previste dalla normativa di settore, mentre altri 579 recavano la marcatura CE senza che fosse disponibile la prescritta documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità. Per questi ultimi è stata ravvisata l’ipotesi di tentata frode nell’esercizio del commercio. Al termine degli accertamenti, il legale rappresentante della società importatrice è stato deferito all’Autorità giudiziaria competente. Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, nei confronti della persona sottoposta a indagine, trova applicazione il principio di presunzione di innocenza sino all’eventuale sentenza definitiva di condanna.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).