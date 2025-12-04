Sequestrati a Savona gioielli e accessori di marchi di lusso falsificati

SAVONA (ITALPRESS) - In vista delle festività natalizie, i finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno intensificato l’azione operativa sviluppata e sequestrato centinaia di monili ed accessori per l’abbigliamento e l’estetica in argento quali orecchini, collane e braccialetti riportanti anche marchi di maison di lusso, nella specie Chanel, Van Cleef e Louis Vuitton. mgg/mca1 (Fonte video: Guardia di Finanza)