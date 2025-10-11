Sequestrati a Malpensa 1,5 milioni di figurine e giochi contraffatti

VARESE (ITALPRESS) - I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese e i Funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno portato a termine, nei giorni scorsi, un'importante attività finalizzata al contrasto del fenomeno della contraffazione transnazionale dei marchi. In particolare, le quotidiane attività di analisi dei flussi commerciali di merci in arrivo presso l'Aeroporto di Malpensa hanno consentito di individuare diverse spedizioni di prodotti provenienti dalla Cina, per un peso complessivo superiore a 12 tonnellate, giunte sul territorio nazionale come "merce in transito" che, tramite successivo trasporto su gomma, avrebbero avuto come destinazione sia il mercato nazionale che quello dell'Unione Europea. tvi/pc/mca2 Fonte video: Guardia di Finanza