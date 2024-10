CALTANISSETTA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha sequestrato 40 chili di hashish e arrestato una persona nel corso dell’operazione “Take Away”, finalizzata al contrasto del traffico di droga nelle piazze di spaccio nissene e nei limitrofi comuni dell’agrigentino.

I baschi verdi del Gruppo di Caltanissetta hanno individuato e bloccato un cittadino originario della Provincia di Agrigento, che occultava 200 panetti di hashish del peso di 100 grammi ciascuno, a bordo della propria auto.

L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Agrigento. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere del responsabile.

Sulla base degli elementi riscontrati, i finanzieri hanno proseguito le attività di indagine arrivando a individuare

ulteriori 20 chili di hashish suddivisi in 200 panetti simili ai precedenti, occultati in un deposito, riconducibile a

un ulteriore indagato agrigentino, denunciato a piede libero.

L’intera operazione ha consentito il sequestro di complessivi 40 chili di hashish destinati alla vendita nelle province di Caltanissetta ed Agrigento, con un potenziale profitto di circa 400 mila euro, stimano gli investigatori.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).

